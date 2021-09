Un grav accident rutier a avut loc în această după amiază pe raza localității Păltinoasa unde un autoturism și un camion s-au ciocnit violent. ”S-a inregistrat o singură victimă (din autoturism), care a fost încarcerată. Pompierii au extras-o dintre fiarele contorsionate ale masinii și au predat-o echipajului de paramedici SMURD care a predat-o echipajului SMURD TIM ce a transportat-o la spitalul județean. Victima, un bărbat, este conștientă și cooperantă, dar cu traumatisme multiple”, transmite ISU Suceava.

Au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD.