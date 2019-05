Un accident care s-ar fi putut transforma într-o tragedie s-a produs astăzi la Pojorîta. Un șofer a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat cu mașina în parapetul de pe marginea drumului. Parapetul metalic i-a străpuns parbrizul și a ieșit prin lunetă. Numai un miracol a făcut ca șoferul să scape cu viață. A suferit totuși răni fiind transportat la spital.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating