Prefectura Suceava a transmis în această seară că în Spitalul Județean Suceava a scăzut numărul pacienților pozitivi cu noul coronavirus. Într-un comunicat de presă oficial se arată că pe 9 mai 2020, la ora 8.00, în Spitalul Județean Suceava erau internați 474 pacienți pozitivi COVID 19, cu 6 pacienți mai puțin decât în ziua precedentă, rata internărilor fiind descrecătoare. Prefectul Alexandru Modovan a spus că astăzi, în județul Suceava erau în autoizolare la domiciliu 794 persoane, la care se adaugă 674 de persoane în carantină instituționalizată. De asemenea, până în momentul de față 14197 de persoane au ieșit din autoizolare iar alte 2134 de persoane au ieșit din carantină instituționalizată.

De precizat că până la acest moment, în județul Suceava au fost efectuate 14211 de teste.

​