În județul Suceava s-au confirmat încă 140 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cu cinci în minus comparativ cu situația anterioară, după ce au fost prelucrate 728 de teste. De la declanșarea pandemiei, în județul nostru s-au înregistrat 10.357 de cazuri de COVID. Potrivit Instituției Prefectului, 7.923 de pacienți au fost declarați vindecați. Astăzi dimineață, în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” erau internați 522 de pacienți, dintre care 182 COVID-19, 75 în zona tampon și 265 cu alte afecțiuni. Din cei 182 pacienți diagnosticați Covid-19, 90 prezintă forme medii ale Boli, 18 prezintă forme ușoare, 56 prezintă forme severe, 18 au forme grave și sunt internați în secția de terapie intensivă, dintre aceștia cinci pacienți fiind ventilați mecanic.

Prefectura Suceava a informat că, astăzi dimineață, la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” erau 402 paturi libere din care 50 pentru pacienți COVID-19, 229 în sectorul non-COVID și 123 pentru zona tampon. Unitatea de Anestezie și Terapie Intensivă avea două paturi libere pentru pacienți COVID. Tot la ATI erau 29 de ventilatoare libere din care 11 pentru pacienți cu noul coronavirus.

În Spitalul din Rădăuți se aflau 80 de pacienți diagnosticați cu noul coronavirus. La nivelul Spitalului suport din Cîmpulung erau internați 22 de pacienți COVID, la Spitalul din Gura Humorului erau 28, la Spitalul din Vatra Dornei erau 12, iar la Spitalul de Boli Cronice din Siret se aflau 11 bolnavi de COVID.

Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 335, în scădere faţă de vineri, când erau 353 de pacienţi. Totalul persoanelor suspecte de infecție cu noul coronavirus din spitale este de 91.