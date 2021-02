În municipiul Suceava, rata de infectare cu noul coronavirus a coborât de la 2,89 la 2,80 la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența cumulată este de 3,57, la Rădăuți, de 3,08, la Câmpulung, de 2,43, iar la Fălticeni, de 1,67. Alături de Vatra Dornei și de Rădăuți, în „zona roșie” COVID, cu o rată de infectare de peste 3, se mai află comunele Moara, cu 4,23, Forăști, cu 3,34 și Șcheia, cu 3,19. Paisprezece localități sucevene nu au nici un caz activ de coronavirus. Este vorba despre Boroaia, Ciocănești, Cîrlibaba, Frasin, Iaslovăț, Izvoarele Sucevei, Mănăstirea Humorului, Moldova Sulița, Ostra, Poieni Solca, Rădășeni, Sadova, Vulturești și Zamostea.

