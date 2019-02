Directorul executiv al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, Dănuț Burgheaua, a informat că, la sfârșitul anului trecut, rata șomajului înregistrată la nivelul județului nostru a fost de 5,17%, fiind cu 0,17 puncte procentuale mai mică față de aceeași perioadă din 2017. Conform statisticilor, pe 31 decembrie 2018, la Suceava erau 11.867 de șomeri, din care 8.485 neindemnizați. Șeful AJOFM a menționat că, în 2018, rata șomajului a avut valori apropiate de cele din 2017, cu excepția intervalului iunie-august, specific înregistrării în evidențe a absolvenților de învățământ. A urmat o scădere succesivă, concomitent cu o creștere a ponderii tinerilor sub 25 de ani angajați. Dănuț Burgheaua a adăugat că șomajul ciclic din domeniul construcțiilor a ridicat rata șomajului în următoarele 2 luni, astfel că pînă la finalul anului a ajuns la 5,17%.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating