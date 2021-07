Vineri la prânz personalul de serviciu al Poliției municipiului Rădăuți a fost sesizat prin SNUAU 112 despre faptul că șoferul unui autoturism se află sub influența băuturilor alcoolice.

În baza sesizării, echipajul de poliție rutieră s-a deplasat la locul indicat, iar când au ajuns pe DN 17A, în jurul orelor 12:50, s-au intersectat cu autoturismul sesizat. Astfel, s-a procedat la oprirea în trafic a autoturismului, iar la volanul acestuia a fost identificat un bărbat de 52 ani, din comuna Vatra Moldoviței.

Întrucât cel în cauză emana halenă alcoolică, i s-a solicitat să se supună testării cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat. Având în vedere acest aspect, conducătorul auto a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți pentru recoltarea de probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, fiindu-i recoltate două probe biologice.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.