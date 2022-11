Vineri, la ora 14:50, polițiștii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Ipoteşti, în timp ce efectuau activități de patrulare au fost sesizați telefonic de către un bărbat cu privire la faptul că a fost implicat într-un eveniment rutier pe DC 68 pe raza satului Luncușoara, comuna Udești și nu se înțelege cu celălalt conducător auto. În urma deplasării la fața locului, celor doi conducători auto li s-au solicitat documentele acestora și ale autovehiculelor implicate, iar după verificările efectuate la fața locului s-a procedat testarea ambilor conducători auto cu aparatul etilotest, iar în cazul șoferului reclamat de apelant, a rezultat o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cel în cauză fiind condus la Spitalul Judetean Suceava –Secția UPU unde au fost recoltate două mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, faptă prev. de art. 336 alin. 1, din Codul Penal ce va fi soluţionat procedural de către lucrătorii Postului de Poliţie Udești.