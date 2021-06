Sâmbătă seara, Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost sesizată prin „112” de către un tânăr cu privire la faptul că tatăl său vitreg face scandal în locuința în care trăiesc. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că în jurul orei 20:48, în timp ce se aflau la domiciliu, un bărbat de 45 ani și soția lui de 41 ani au avut un scandal în urma căruia femeia a fost agresată fizic de către soț, fiind lovită.

„În urma completării formularului de evaluare a riscului și efectuării analizei răspunsurilor la întrebările formulate s-a constatat că este întrunit punctajul pentru emiterea ordinului de protecție provizoriu, femeia de 41 de ani precizând în mod expres faptul că dorește acest lucru, fiindu-i înmânat un exemplar al acestui înscris”, se precizează într-un comunicat al Poliției Suceava. În urma emiterii ordinului de protecție provizoriu și a măsurii evacuării din domiciliu, bărbatul de 45 de ani a fost cazat într-un adăpost de noapte din localitate pus la dispoziție de către Primăria Câmpulung Moldovenesc. În cauză s-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „violență în familie”.