Un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit pentru control pe raza municipiului Rădăuți, autoturismul condus de un localnic. În urma verificărilor efectuate de poliţişti în bazele de date, s-a constatat faptul că, bărbatul avea permisul de conducere anulat din 31 august 2020, iar autoturismul i-a fost încredinţat pentru a fi condus pe drumurile publice de către o altă persoană care ştia că acesta nu posedă permis de conducere. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere” şi „încredinţarea pentru a conduce pe drumurile publice un autovehicul, unei persoane despre care se ştie că nu posedă permis de conducere”, iar în urma probatoriului administrat, conducătorul auto a fost reţinut pentru 24 de ore şi încarcerat în C.R.A.P. din cadrul I.P.J. Suceava.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating