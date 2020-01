Joi seară în timp ce conducea autoturismul într-o curbă deosebit de periculoasă pe DJ 291A din comuna Zamostea, un tânăr de 20 de ani din comuna Bălcăuți nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe o parte.

În urma accidentului, o tânără de 18 ani din oraşul Siret, pasageră în autoturism a fost rănită uşor.

Aceasta a fost transportată cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluţionat procedural.