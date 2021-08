Prefectura Suceava a informat că A7 va avea profil de autostradă de la Pașcani până la intersecția cu DN 2H, spre Milișăuți, iar până la granița cu Ucraina va fi drum expres. Prefectura Suceava a informată că în momentul de față Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. are în derulare/ implementare Contractele de prestări servicii ce au ca obiect „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Pașcani – Suceava” și „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Suceava – Siret” proiecte care beneficiază de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 -2020.

În data de 23 iulie 2021, în cadrul Consiliului Tehnico-economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a fost aprobat Studiul și Raportul Alternativelor de Traseu – Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2 în cadrul căruia au fost definitivate traseele obiectivelor de investiție menționate în referință.

Ca urmare a definitivării documentației Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2, respectiv a Studiului de trafic preliminar a rezultat necesitatea realizarea la profil de autostradă obiectivul de investiție Pașcani – Suceava. Pentru sectorul de drum Suceava – Siret a rezultat profil de autostradă pe sectorul cuprins între Suceava și intersecția cu DN 2H și profil de drum expres pentru sectorul cuprins între DN 2H și punctul de trecere al frontierei.