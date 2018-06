România și-a aflat reprezentanta la Finala Mondială Neymar Jr’s Five 2018! Ea se numește ABC United, vine din București și e o echipă formată din șapte tineri cu vârste între 17 și 28 de ani care sâmbătă, pe plaja de la Therme București, și-au luat revanșa pentru Finala Națională pierdută în 2017 contra celor de la TAO United, viitorii campioni mondiali. Și nu fără emoții, pentru că victoria semnată de Bogdan Cernat, Florin Dobre, Cristian Iordan, Marian Boieșan, Eugen Vlad, Miguel Constantin și Alexandru Nicola a venit dramatic, la Golden Goal, în finala cu Family Suceava.

Cu cele mai bune 14 echipe din România și două din Republica Moldova la start, ziua de sâmbătă nu avea cum să fie ratată. Nici pentru jucători, nici pentru prietenii lor, nici pentru spectatorii neutri veniți să urmărească ultima reprezentație Neymar Jr’s Five pe teritoriul României în 2018. Fie că au venit din București, cazurile lui ABC United și Sporting, fie că au străbătut țara sau au aterizat în Capitală din Republica Moldova (Olhionia și United for Victory), toate „trupele” și-au imaginat că ies victorioase și că, pe 21 iulie, în Brazilia, vor juca cu tricolorul pe spate în încercarea de a apăra titlul cucerit de TAO United anul trecut. La Therme, atmosfera e mereu interesantă, dar pentru personajele principale nu a fost loc de distracție și soare. Au făcut un mic slalom printre bucureștenii ieșiți la relaxare, și-au setat obiectivele, au uitat de piedici și ghinioane și au intrat pe scenă. 16 echipe, patru grupe, patru semifinaliste, două finaliste și o regină!

Startul e abrupt, iar prezența lui Ciprian Marica, ambasador al competiției, nu face decât să responsabilizeze. Se joacă pe iarbă, cu mantinelă, și nu trece mult până îți dai seama că cei care se vor adapta la timp condițiilor de joc vor pleca acasă cu medaliile de gât. Triumfurile din orașele proprii sunt date uitării, doar prezentul contează și lupta pentru calificarea în semifinale începe în forță. Apar victoriile clare, meciurile încrâncenate terminate la egalitate, se fac calcule și sute de voci se aud din toate colțurile: „Mai avem nevoie de un punct” sau „ne mai trebuie o victorie” sunt laitmotivele în faza grupelor. Unele în care se ajunge rapid la o concluzie, pentru că sistemul de desfășurare a competiției nu iartă pe nimeni.

Grupa A a stat sub semnul celor de la Brasil, câștigătorii din prima zi de la Târgu Mureș. Cu 11 goluri marcate și unul primit, trei victorii (5-1 cu Olhionia, 5-0 cu Boca Juniors și 1-0 cu FC Prisma), locul în semifinale a părut ușor de obținut. Ardelenii se găseau bine pe teren, făceau spectacol, însă și Grupa B avea ceva de oferit. Pe ABC United, viitorii laureați, care s-au strecurat spre semifinale într-un mod foarte puțin spectaculos. După 1-0 cu Vulturii Năvodari, reprezentanții Constanței, și 3-0 cu The High Five (Iași), punctul decisiv a fost adus cu greu, 1-1 cu High Five. Prima semifinală era stabilită, iar Brasil vs. ABC se anunța un meci pe cinste.

Cu Târgu Mureș și București reprezentate în semifinale, Grupele C și D și-au așteptat câștigători până în ultima clipă, iar ei aveau să vină din Timișoara (Galacticii) și Iași (Family Suceava). Două echipe bune, care au terminat cu golaveraj 9-0, respectiv 9-1, și care se anunțau pretendente serioase la titlu. Ajunși în semifinale, tensiunea a crescut spre nivelul maxim, concentrarea a urcat și ea la cote mult mai mari, iar apropierea finalului a transformat orice pasă într-un potențial element decisiv și esențial.

Sportul și esența lui. Sau când dramatismul e dus la extrem

Prima semifinală atrage atenția, pentru că opune două stiluri diferite. Brasil pasează, driblează și așteaptă fiecare greșeală pentru a o exploata, în timp ce ABC United începe mai defensiv și încearcă să plimbe mingea. Dar toate calculele sunt date peste cap de un gol marcat devreme și derby-ul se transformă într-o plimbare în parc pentru ABC United. Se termină 5-0, pentru că oamenii pierduți rând pe rând nu au mai putut fi recuperați, iar finaliștii din 2017 fac un arc peste timp și îl dau înapoi. Merg liniștiți la umbră, se pregătesc să-și afle adversarii din semifinale, ba chiar au și puțin timp pentru a pune la punct o strategie. Sau mai mult timp, pentru că Galacticii vs. Family Suceava e un meci al naibii de tensionat. După 10 minute, tabela arată 1-1 și regula Golden Goal, 1 la 1 pe tot terenul, e pusă în aplicare pentru prima dată într-o zi la superlativ. Câștigă Family Suceava și se apropie la un meci de Brazilia. Și ce meci!

Când miza e foarte mare, spectacolul e sacrificat și așa se ajunge în situația în care nicio echipă nu riscă. Ambele au în spate experiența din 2017, când ABC s-a oprit în finală, iar Family a avut ceva mai puțin succes. Ambele știu că un gol primit e sinonim cu spulberarea visului, așa că zece minute se scurg rapid. E 0-0 și spectatorii vor privi cum doi tineri se vor bate în luptă dreaptă pentru statutul de reprezentanți ai României la Finala Mondială. Secundele în care se fac nominalizările trec ușor, arbitrul fluieră restartul, iar bătălia e crâncenă. Fiecare dribling e încercat cu gândul că, odată reușit, valorează cât biletele pentru Brazilia. Fiecare sprint e calculat, fiecare mișcare a adversarului trebuie interceptată din timp. Se joacă minute bune, iar coechipierii aflați pe margine simt că nu pot privi finalul. Ba chiar îl vor mai repede, pentru că tensiunea a depășit cu mult limitele normalului. Și finalul vine! Vine logic, poartă semnătura lui Eugen Vlad și îi trimite pe ABC United în marea Finală Mondială din Brazilia.

Greșelile învățate înseamnă succes!

ABC United sunt eroii din 2018, iar finalul zilei ne face să ne întoarcem în timp. În urmă cu mai puțin de două luni, Miguel Constantin, liderul din teren, vorbea din postura de câștigător al etapei de calificare din București. Și promitea un lucru: „Am participat și anul trecut, ne-am oprit în Finala Națională, dar am învățat din greșeli și suntem siguri că 2018 va fi un an mai bun”, spunea tânărul care nu va uita niciodată ziua de sâmbătă, 9 iunie 2018. El și colegii lui au învățat din greșeli, iar pe 21 iulie vor fi la Instituto Neymar Jr., în Brazilia: „Este un vis devenit realitate. Ne-am îndeplinit obiectivul, dar am și muncit foarte mult pentru a ajunge aici. Cred că merităm și locul 1 pe București, și locul 1 pe România. Acesta a fost principalul nostru obiectiv încă de la începutul aventurii, dar când am ajuns în semifinale ne-am dat seama că avem o șansă bună. Față de anul trecut ne-am organizat mai bine în apărare. Iar fazele fixe au fost pentru noi cheia câștigării turneului. Nu schimbăm tactica pentru Brazilia, mergem acolo și cred că putem câștiga”, ne spune Miguel cu discursul omului mândru de ceea ce a realizat.

Veniți din cartiere precum Berceni, Pantelimon sau Sălăjan, ABC United au acum multe vise și multe provocări. Visează să apere titlul adus de TAO United, iar pentru asta vor apela la ajutor: „Ne cunoaștem între noi, vom vorbi cu cei de la TAO United și vom cere câteva sfaturi, pentru că ei au mers acolo și au reușit să câștige. Suntem români, nu ne mulțumește nimic altceva decât victoria. Vrem să arătăm că putem face și noi ce au făcut cei de la TAO United”, continuă Miguel Constantin, care ne dezvăluie secretul victoriei: „Atacul e mai important, deși e imprtant să ne apărăm cu toții și să atacăm cu toții. Suntem determinați, ambițioși și avem spirit de învingător. Poarta e mică, jocul e tehnic și e foarte greu să înscrii. Trebuie să fii cât mai combinativ pentru a reuși”.

În penultimul ceas, să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului. Iar Cezarul lui ABC United poartă numele de Eugen Vlad și e jucătorul care a făcut posibilă victoria prin prestația sa de la Golden Goal. O alegere norocoasă? Ceva predestinat? Răspunsul vine tot de la Miguel Constantin: „Nu am stabilit dinainte cine intră la Golden Goal. Acolo, pe teren, am decis cu toții că Eugen ar fi ideal pentru jocul 1 la 1. Forța și atitudinea lui l-au recomandat. A decis să ia mingea, să joace 1 la 1 și ne-a ajutat foarte mult. Când am văzut că mingea triimsă de el intră în poartă deja mă gândeam la Brazilia”.

Pe 21 iulie, în Brazilia, ABC United va concura pentru aurul mondial cu reprezentantele a peste 60 de țări de pe șase continente, iar românii au de ce să tragă speranță. În cele două etape în care au participat la Neymar Jr’s Five România 2018, ABC s-au ales cu statistici foarte bune. Au jucat 12 meciuri, au marcat 30 de goluri și au primit doar două. Nu au pierdut niciodată, au fost o singură dată în inferioritate numerică, iar stilul anunțat la startul turneului – echilibrat – le-a fost literă de lege. Bogdan Cernat, Florin Dobre, Cristian Iordan, Marian Boieșan, Eugen Vlad, Miguel Constantin și Alexandru Nicola sunt cu toții dreptaci, vor păstra strategia și pentru Brazilia, iar tactica lor va fi 1-1-2-1. Unul dintre ei va apăra poarta, al doilea va face tranziția între atac și apărare, doi mijlocași vor crea și omul de gol își va ocupa postul aproape de poarta adversă. Să sperăm că sunt la fel de inspirați precum TAO United!

Neymar Jr’s Five, ideea care i-a convins și pe marii fotbaliști

Ultimul meci al Finalei Naționale reprezintă și finalul Neymar Jr’s Five România, varianta 2018. După ce mii de tineri și-au încercat norocul, s-au jucat sute de meciuri și s-au înscris mii de goluri, adevărata satisfacție e reprezentată de atmosfera în care s-a încheiat o competiție primită cu brațele deschise în toate orașele din România în care a căutat talente în jocul cinci versus cinci. Iar un talent imens, Ciprian Marica, a pus punctul pe i la finalul zilei: „Văd aceeași determinare, văd oameni pasionați care vin și se bucură de fotbal. Până la urmă, fotbalul este sănătate și mă bucur că văd atâția pasionați. Sper ca băieții să ne reprezinte bine în Brazilia și să păstrăm trofeul pe care l-am câștigat anul trecut. Am avut norocul să cresc cu niște modele, mă refer aici la Generația de Aur, idolii copilăriei mele. Jucam și noi mult în fața blocului, obișnuiam să ne scriem pe tricou numele jucătorilor de atunci. Mă bucur că văd această pasiune și la tinerii din ziua de azi, sper doar să aibă cât mai multe modele care să-i îndrume spre sport”, a concluzionat fostul mare atacant. Surpriza a păstrat-o pentru final: „N-ar fi o idee rea să încerc și eu. Anul viitor mă gândesc să particip”, ne spune ambasadorul Neymar Jr’s Five România.

Ediția din 2018 s-a terminat pentru toți, mai puțin pentru ABC United. Ei au lupte de dus în numele României, iar nouă nu ne rămâne decât să le urăm noroc. Pentru că sportul, în general, și fotbalul, în particular, ține cont de cifre, statistici, rigurozitate, muncă și talent, dar norocul și conjunctura joacă un rol decisiv. Visați, pentru că visele devin realitate!

Proiectul este susținut de REXONA MEN, în colaborare cu MOL România, PENNY Market și Federația Română de Fotbal.

Neymar Jr’s Five este un turneu de fotbal semnat de atacantul brazilian – un adevărat fenomen global. Pe șase continente și în peste 60 de țări, echipele de câte cinci jucători se luptă în meciuri de zece minute. De fiecare dată când o echipă înscrie un gol, opoziția pierde un jucător. Astfel, jocul devine rapid, tehnic, strategic și unic în lumea fotbalului. Peste 100.000 de jucători din 53 de țări s-au înscris să participe la cea de a doua ediție a turneului, iar anul 2018 promite să fie și mai mare. Echipele intră în joc cu speranța că vor ajunge în finala națională și în cea mondială, de la Instituto Projeto Neymar Jr, în Praia Grande, Brazilia. Înscrie-ți echipa acum și, cine știe, poate în curând vei juca în deplasare pe terenul propriu al lui Neymar. Îndrăznește să visezi! Outplay them all!

Locația în care se desfășoară finala mondială, Instituto Projeto Neymar Jr, este un spațiu privat, aparținând unei asociații non-profit care se dedică cauzelor sociale, fondate de Neymar Jr. și familia sa. Spațiul este situat în Jardim Glória, Praia Grande, unde Neymar Jr și-a petrecut copilăria. Institutul se întinde pe o suprafață de 8,400m2 și oferă cursuri educative, activități sportive, dar și o masa caldă pentru 2,470 copii defavorizați cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani, precum și familiilor acestora.