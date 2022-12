Dacă ați fi ascultat BBC în seara zilei de 10 decembrie 1936, la ora 10, ați fi auzit o voce firavă zicând: „Trebuie să mă credeți când vă spun că mi-am dat seama că e imposibil să duc povara grea a responsabilității și să mă achit de îndatoririle mele de rege, după cum aș dori să o fac, fără ajutorul și sprijinul femeii pe care o iubesc”.

Era vocea fostului monarh Eduard al VIII-lea – omul care nu mai dorea să fie rege – vorbind de la Castelul Windsor pentru a informa o națiune înmărmurită că renunță la coroana britanică.

Cu câteva ore înainte de acest anunț, semnase documentul abdicării sale în favoarea fratelui său mai mic, care devenise acum regele George al VI-lea.

Domnia lui Eduard a durat 325 de zile, de la moartea tatălui său, regele George al V-lea, pe 20 ianuarie. În cele din urmă, a trebuit să aleagă între căsătorie și tron.

A ales-o pe Wallis Simpson, ale cărei două divorțuri (al doilea acordat cu câteva săptămâni înainte) o făcuseră nedemnă de a fi soția unui monarh, cel puțin în ochii celor de la curtea regală, care știau de intenția regelui de a se căsători cu ea.

Printre cei mai puternici opozanți ai căsătoriei celor doi se aflau mama regelui, arhiepiscopul de Canterbury, prim-ministrul Stanley Baldwin, miniștrii cabinetului și prim-miniștrii celor mai mari dominioane ale Marii Britanii.

În sfârșit, înțelesese și Eduard că, dacă se căsătorea cu domnișoara Simpson, guvernul avea să demisioneze, provocând alegeri având ca subiect viața personala a regelui, cu tot răul pe care putea să-l provoace monarhiei britanice o astfel de dezbatere.

La câteva ore după emisiunea BBC, vasul HMS Fury ieșea din golful Portsmouth, purtându-l pe ducele de Windsor, așa cum urma să fie cunoscut de-acum Eduard, către Franța, unde-l aștepta Wallis.

Despre acel moment în care părăsise coroana și țara, el va declara ulterior: „În ceea ce mă privește, dragostea a triumfat”.

În orice caz, pentru mulți a părut că dragostea a triumfat asupra datoriei, a responsabilității și a tradiției naționale. În Anglia, unde cenzura presei a ținut publicul departe de evenimentele care au dus la abdicare, reacția a fost înfrânată, starea de spirit fiind una de regret sau de rușine, din punctul unora de vedere.

Mulți oameni aveau resentimente nu numai față de femeia care le furase regele, ci și față de regele care-i părăsise pentru ea.

Eduard s-a însurat cu Wallis în anul următor, în Franța, la scurt timp după ce divorțul acesteia se pronunțase. A fost o ceremonie restrânsă, ținută la Château de Cande, pe Valea Loirei, cu numai 16 invitați. Wallis a devenit ducesă de Windsor, dar, spre neplăcerea lor, familia regală britanică nu i-a acordat titlul așteptat de Alteță Regală.

Umiliți, cei doi Windsor au ales să trăiască peste graniță, personalități strălucitoare, dar insignifiante, într-un exil de lux.

Tot la 10 decembrie:

1475: Moare pictorul florentin Paolo Uccello.

1848: Ludovic Napoleon este ales președinte al Franței.

1896: Moare inventatorul suedez al dinamitei, Alfred Nobel. Comemorarea morții sale este, de atunci, ziua de decernare a premiilor Nobel.

1898: Spania și Statele Unite semnează un tratat de pace care pune capăt Războiului Hispano-American.

Geo Alupoae, critic de teatru