Platforma HBO GO devine, din 8 martie, HBO Max și le oferă utilizatorilor săi o experiență de streaming complet nouă;

Toți clienții DIGI care au activ abonamentul TV cu extraopțiunea HBO sau MAXPAK vor beneficia, gratuit, de avantajele serviciului HBO Max;

Noile funcționalități ale serviciului, precum și extra conținutul sunt disponibile fără costuri suplimentare.

DIGI pune gratuit la dispoziția tuturor clienților care au abonament de televiziune cu extraopțiunea HBO sau MAXPAK, noi funcționalități și experiențe de streaming premium, prin intermediul aplicației HBO Max care înlocuiește platforma HBO GO, deținută de WarnerMedia. HBO Max oferă o lume a entertainmentului de înaltă calitate de la branduri precum Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals și este disponibilă tuturor clienților DIGI care au activat sau vor activa extraopțiunea MAXPAK, respectiv HBO.

Clienții DIGI care dețin serviciile de televiziune digitală (prin cablu sau satelit, pachetul Bază) și una dintre extraopțiunile HBO sau MAXPAK vor avea acces complet la HBO Max, fără costuri suplimentare.

De asemenea, clienții DIGI care sunt abonați la pachetul de televiziune și activează una dintre cele două extraopțiuni, HBO sau MAXPAK, cu doar 13 lei, respectiv 15 lei/ lună, se bucură de acces gratuit la conținutul disponibil pe platforma HBO Max. Activarea extraopțiunii poate fi solicitată online, pe DIGI.ro, într-unul dintre magazinele DIGI, cât și prin apel la serviciul Relații Clienți.

DIGI, alături de partenerul HBO, își dorește să ofere abonaților o experiență de vizionare îmbunătățită, bazată pe preferințele de consum ale acestora. Caracteristicile optimizate ale aplicației includ personalizările a până la 5 profiluri, conectare simultană pe 3 dispozitive și posibilitatea înregistrării unui număr nelimitat de echipamente pentru fiecare abonament. Pe HBO Max vor fi disponibile și titluri în format 4K, iar conținutul audio este bazat pe tehnologia Dolby Atmos 5.1.

Pași de urmat pentru activarea platformei, în funcție de dispozitiv

Clienții existenți care folosesc un smartphone vor descărca aplicația HBO Max din Google Play (pentru utilizatorii Android) și App Store (pentru utilizatorii iOS), ulterior se vor conecta cu numele de utilizator și parola pe care le utilizau anterior pentru autentificarea în HBO GO.

Pentru a viziona conținutul prin intermediul unui Smart TV, utilizatorii vor descărca HBO Max din magazinul de aplicații al televizorului, apoi se vor conecta cu numele de utilizator și parola pe care le utilizau anterior pentru autentificarea în HBO GO.

Clienții care aleg să urmărească HBO Max folosind un laptop sau PC vor accesa site-ul www.hbomax.com, se vor conecta cu numele de utilizator și parola pe care le utilizau anterior pentru autentificarea în HBO GO, iar în situația în care au uitat credențialele, le pot recupera, accesând site-ul: https://play.hbomax.com/forgotpassword.

Clienții care nu au avut cont HBO GO până acum, trebuie să descarce aplicația din Google Play și App Store și să își creeze cont pe hbomax.com/ro și să urmeze instrucțiunile din site.

Conținutul HBO Max* se adresează tuturor categoriilor de public cu titluri precum Succession, Game of Thrones, Euphoria, Last Week Tonight with John Oliver, Veep, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty. Titlurile Max Originals care vor fi disponibile pe platformă sunt: Station Eleven, The Sex Lives of College Girls, Hacks, The Girl Before, Made for Love, And Just Like That… și Raised by Wolves. Există, de asemenea, titluri DC din universul supereroilor, precum Zack Snyder’s Justice League, seriale CW, precum Naomi sau animații Cartoon Network ca The Amazing World of Gumball sau Teen Titan’s Go! O selecție impresionantă de titluri Warner Bros. Vor fi de asemenea disponibile: Dune, Cry Macho, The Matrix Resurrections, King Richard sau filmele Harry Potter.