Județul Suceava a înregistrat la aceste alegeri parlamentare una dintre cele mai scăzute prezențe la vot la nivel național situându-se la coada clasamentului cu un procent de doar 28,96%. Din cei 604.760 de alegători înscriși pe listele electorale permanente au votat numai 175.184 din care 163.580 de pe listele electorale permanente, 10.617 pe listele suplimentare și 987 cu runa mobilă. Cea mai mare prezențăla vot s-a înregistrat în județul Mehedinți 42,61% iar cvea mai scăzută în județul Vaslui 23,55%. Media națională a fost de 31,84%.

