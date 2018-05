Piața de muncă ieșeană se află în continuă transformare și dezvoltare, iar nevoia de forță de muncă aptă și calificată este în continuă creștere. Acestea sunt doar câteva dintre concluziile conferinței“Cum evoluează practicile de HR într-o perioadă de schimbări majore în industria de Outsourcing”. Evenimentul a avut loc ieri, la hotel Ramada din Iași și a fost organizat de către Asociația Business Service Leaders în România (ABSL).

La eveniment au participat profesioniști din industrie, companii membre și non-membre ABSL, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, și reprezentanți ai mediului de afaceri din regiune.

“Cred că cea mai mare provocare din perioada următoare va fi resursa umană, o resursă umană competentă care să implementeze noile tehnologii. Municipiul Iași – fără forță de muncă competentă – nu se dezvoltă. De asta avem o permanentă dualitate în interiorul orașului între necesitatea de a construi birouri din ce în ce mai performante din punct de vedere al condițiilor de lucru și un mediu de viață cât se poate de competitiv cu cel din Europa de Vest. Toate sunt priorități pentru noi în momentul de față”, a declarat Mihai Chirica, primarul municipiului Iași.

Unul dintre cele mai importante subiecte abordate în cadrul conferinței a fostcel legat de ceea ce îi motivează pe angajați să performezeși sărămânăîntr-o companie, dincolo de salariu și beneficii. Recomandarea specialiștilor a fost crearea unui mediu de lucru pozitiv, cu respect față de nevoile angajaților, care să ofere flexibilitate și oportunități de creștere profesională prin implicarea în proiecte și roluri diverse.

În acest context,s-a discutat și despre dorința noilor generații de a avea întâlniri informale cu managerul și despre faptul căastăzi, leadership-ulși coaching-ul, comunicarea excelentă, interesul real pentru membrii echipei și implicarea activă în dezvoltarea lor profesională sunt cele mai importante calități pe care un manager ar trebui să le aibă. O altă concluzie importantă a fost aceea că motivația angajaților, indiferent despre care generație vorbim, a fost întotdeauna aceeași: să se simtă apreciați, iar părerea lor să conteze. Singura diferență față de acum 20 de ani, este că noua generație are mijloacele de a fi mai vocală și de a cere ceea ce își dorește.

De asemenea, specialiștii în HR au ajuns la concluzia că printre cele mai solicitate abilități, atât în prezent, cât și în viitor, se numără rezolvarea rapidă și eficientă a task-urilor, gândirea analitică, creativitatea, inteligența emoțională, capacitatea de adaptare și de a lua decizii.

“ABSL acordă o importanță deosebităcomunității de business services din Iași. Astfel, pentru cel de-al treilea an consecutiv analizăm alături de experți și reprezentanți locali ai sectorului provocările și oportunitățile industriei, căutam împreună soluții și facilităm schimbul de experiență și de bune practici”, a declarat Bogdan Pelinescu, Președinte ABSL.

Printre companiile de top care au împărtășit din experiența lor au fost: SCC, Optima Solutions Services, Humano, BDO România, ACCA, KPMG. Acestea au prezentat studii de caz și exemple de bune practici în domeniul resurselor umane, targetat pe industria servicilor pentru afaceri.

Evenimentul a fost moderat de către Colin Lovering, Senior Vice-President Avison Young și Liliana Bizău, Senior Account Manager ABSL.

Despre ABSL

Asociația Business Service Leaders în România (ABSL) este cea mai importantă organizație care reprezintă sectorul de business services, adunând în componența sa cele mai importante companii din piață care își desfășoară activitatea în domenii precum Shared Services Center (SSC), Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology Outsourcing (ITO), Research and Development (R&D).

Rolul ABSL România este de a susține expansiunea sectorului de Business Service și transformarea acestuia într-un vector important al creșterii economice a României. Asociația își atinge obiectivele prin facilitarea colaborării principalilor jucători, angajarea autorităților și grupurilor de interes în dezvoltarea aspectelor operaționale cheie ale industriei.

