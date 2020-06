În România, medicul rezident a avut dintodeauna un statut aparte, el fiind în același timp medic și furnizor de servicii medicale pentru pacienți, cât și beneficiar al unui sistem de educație medicală și de pregătire postuniversitară. Din aceste considerente, această poziție de tranziție din cadrul sistemului medical a fost supusă sistematic unor abuzuri și nerespectări ale drepturilor atât din perspectiva salarială, cât și din cea educațională.

În sistemul medical românesc, medicul rezident este angajat de o unitate sanitară plătitoare desemnată de către Ministerul Sănătății, dar își desfășoară activitatea și pregătirea, printr-un sistem modular, în alte unități sanitare acreditate. În același timp, activitatea didactică este susținută de cadre universitare abilitate ale universităților și facultăților de medicină, acestea fiind structuri ce aparțin de Ministerului Educației și Cercetării.

În contextul recentei stări de urgență adoptate la nivel național timp de două luni și a numeroaselor ordine și ordonanțe decretate în acea perioadă, s-a decis ca întreg personalul medical implicat în mod direct în pandemia COVID 19, să beneficieze de o serie de sporuri și stimulente pentru eforturile lor și riscurile la care au fost și sunt în continuare supuși în activitatea lor zilnică. Am observat cu profundă dezamăgire că medicii rezidenți au fost, din nou, victimele abuzurilor din sistem, ei nebeneficiind de sporurile meritate sau de stimulentul lunar în valoare de 500 de euro. Zilnic, sunt în prima linie, fiind o parte esențială în procesul de diagnostic și cel terapeutic al pacienților afectați de această boală, tratând și multiplele comorbidități asociate. Aici sunt vizați medicii rezidenți aflați în pregătire în specialități clinice, dar și chirurgicale din toate centrele de pregătire.

Comunicarea deficitară sau inexistentă dintre Serviciile RUNOS (resurse umane, normare, organizare, salarizare) ale unităților sanitare, Direcțiile de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății au dus la excluderea medicilor rezidenți din schemele de pontaj pentru sporurile corespunzătoare, cât și pentru stimulentele stipulate în lege. Numeroși medici rezidenți au fost amenințați, jigniți și desconsiderați de structurile anterior menționate pe perioada desfășurării rezidențiatului, fiind remunerați necorespunzător și ilegal, neconform grilelor de salarizare, în numeroase rânduri.

Prin acest mesaj dorim să tragem, încă o dată, un semnal de alarmă prin care sperăm că vom deschide căi de comunicare mai eficiente cu factorii decizionali, conștientizarea în rândul populației a situației medicilor rezidenți, cât și mobilizarea medicilor rezidenți pentru a-și cere drepturile și a nu mai suporta abuzurile și neregulile la care sunt supuși sistematic. Atașăm declarația detaliată a acestui context, a medicului rezident Dr. Voropanov Ion Alexandru, implicat în linia întâi în pandemia COVID 19:

„Sunt medic rezident pneumolog pediatru anul IV. Am lucrat în perioada 01 martie – 31 mai pe secție COVID 19, cu pacienți infectați, în cadrul I.N.B.I.”Matei Balș”. În toată această perioadă, a stării de urgență, o parte din colegi (medici, asistente, infirmiere) s-au infectat cu SARS COV 2. Fiind părinte șilocuind în chirie, am considerat utilă și meritată indemnizația de risc COVID 19, indemnizație finanțată din fonduri europene. Astfel, am trimis în timp util toată documentația necesară spitalului plătitor S.C.U.”Sfântul Ioan” în vederea acordării acestei indemnizații. Același spital timp de patru ani de zile nu mi-a acordat niciodată salariul corect. Niciodată nu mi-a plătit sporul de pericol notat pe pontajul de la spitalele în care am efectuat stagii, ci un spor minim, legea permitând acest artificiu. Am primit astfel pe luna aprilie salariul mai mic decât colegii mei rezidenți, care au alte spitale plătitoare. Indemnizația, surpriză: nimeni angajat al S.C.U.”Sfântul Ioan” nu a primit-o. Vom primi această indemnizație? Unii rezidenți poate, dar majoritatea nu o vor primi. Serviciul RUNOS al aceluiași spital, S.C.U ”Sfântul Ioan”, a omis de pe lista trimisă la Ministerul Sănătății, prin diferite motivații inventate, o mare parte a medicilor rezidenți implicați direct în lupta cu COVID 19. Nici numele meu nu se află pe acea listă, iar Serviciul RUNOS al S.C.U.”Sfântul Ioan” susține că nu va mai trimite o altă listă pentru luna aprilie, deși a fost incompletă. O parte dintre colegii mei au primit indemnizația pentru că au avut alt spital plătitor. Unde este respectul pentru medicii tineri care aleg să rămână în țară? Lipsește cu desăvârșire. Consider că felul în care procedează de mulți ani conducerea și managementul S.C.U.”Sfântul Ioan” reprezintă un ABUZ!”.

Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți din România (SMMR) este o organizație independentă, non-guvernamentală și apolitică, care-și dorește să devină reprezentativă pentru toți cei peste 15.000 de medici rezidenți din România, indiferent de specialitatea acestora și a centrului în care profesează, în relația cu autoritățile statului, a spitalelor în care își desfășoară activitatea și cu alte organizații de profil de la nivel național și internațional. Înființată în 2015, SMMR a apărut ca răspuns la nevoia de afiliere și de reprezentare a medicilor rezidenți, în contextul numeroaselor modificări și nereguli apărute în cadrul procesului de pregătire al acestora.