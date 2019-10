Fundația “Alături de Voi” România, vă invită marți, 8 octombrie 2019, ora 12.00, Hotel Continental din Suceava, la evenimentul de promovare a proiectului ”Acceleratorul de Întreprinderi Sociale în Regiunea Nord-Est”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul își propune înființarea unui număr minim de 21 de întreprinderi sociale în Regiunea Nord-Est, ca soluție sustenabilă pentru reducerea disparităților sociale, combaterea sărăciei și crearea de locuri de muncă incluzive pentru persoane care aparțin grupurilor defavorizate. Preconizăm că în cele 21 de întreprinderi sociale vor fi create cel puțin 105 locuri de muncă.

La evenimentul organizat, sunt așteptate să participe persoane interesate de înființarea de start-up-uri în domeniul economiei sociale care au domiciliul în județul Suceava.

Întâlnirea va avea o durată de 4 ore, în care participanții vor avea posibilitatea să afle informații cu privire la competiția de planuri de afaceri, aspecte legate de funcționarea unei întreprinderi sociale în contextul legislativ actual și alte activități planificate a fi derulate în cadrul proiectului. Vor fi prezentate mai multe modele de întreprinderi sociale din România / UE, precum și experiența partenerilor în domeniul economiei sociale și a consultanței în dezvoltarea de afaceri. Organizatorii vor răspunde la întrebări și vor oferi toate informațiile necesare pentru luarea deciziei de a aplica pentru competiția de planuri de afaceri.

Evenimentul se va bucura de prezența dnei Angela Achiței, președinte ADV România și antreprenor social cu peste 11 ani de experiență în domeniul economiei sociale. În 2017, Angela Achiței a primit premiul ”Social Entrepreneur Of The Year” acordat în cadrul programului EY Entrepreneur Of The Year, singura competiție antreprenorială globală care se derulează în mai mult de 145 de orașe din 60 de țări, acoperind peste 94% din economia globală.

„Aceste proiecte europene atrase în comunitate reprezintă o excelentă oportunitate de a transpune experiența individuală de peste 11 ani a ADV România în domeniul economiei sociale, într-o experiență de sistem care să contribuie la înființarea unui întreg sector de întreprinderi sociale în România. Din punctul meu de vedere, economia socială și principiile după care se ghidează, ar trebui să fie noul trend în lume de a face afaceri sustenabile, durabile și prietenoase cu omul”, a declarat Angela Achiței, Președinte Fundația ”Alături de Voi” România.

Proiectul „Acceleratorul de întreprinderi sociale în Regiunea Nord – Est” este implementat de către Fundația

„Alături de Voi” România, fiind co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Implementarea se realizează în perioada 26.06.2019 – 25.06.2022 la nivelul Regiunii Nord Est. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 13.772.760,34 lei, din care suma de 11.706.846,30 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă UE, iar 2.065.914,04 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă asigurată din bugetul național. Aproximativ 2,1 mil de euro din valoarea proiectului, vor fi utilizați pentru acordarea de subvenții în valoare maximă de 100.000 Euro pentru demararea afacerilor sociale.

Informații suplimentare pot fi accesate pe site-ul proiectului http://acceleratorul.alaturidevoi.ro/ sau pot fi solicitate la tel 0745/609209, mail acceleratorul@alaturidevoi.ro.