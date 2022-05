Continuă proiectul „ Abilități pentru succes în carieră și business ”, destinat tinerilor cu vârste între 16 și 24 de ani

”, destinat tinerilor cu vârste între 16 și 24 de ani Susținut de Accenture și implementat de Junior Achievement România, proiectul dezvoltă spiritul antreprenorial și competențe cheie pentru succesul profesional

Peste 3.000 de tineri din țară vor participa în acest an școlar la activitățile proiectului, desfășurate atât online, cât și față în față

Odată cu diversificarea și extinderea sistemelor de educație, crearea de noi locuri de muncă și apariția diferitelor oportunități de dezvoltare profesională, modul în care tinerii fac alegeri în privința carierei s-a schimbat. În societatea actuală, este imperativ ca tânăra generație să fie pregătită pentru natura dinamică a forței de muncă. Astfel, proiectul „Abilități pentru succes în carieră și business”, implementat de Junior Achievement România cu sprijinul Accenture, oferă participanților acces gratuit la activități de orientare profesională și sesiuni de mentorat pe teme de educație antreprenorială, în funcție de ariile de interes.

Proiectul „Abilități pentru succes în carieră și business” are ca obiectiv dezvoltarea competențelor cheie pentru atingerea succesului în carieră și stimularea abilităților antreprenoriale pentru a reuși în domeniul afacerilor.

Online sau față în față, tinerii beneficiază de sesiuni de orientare profesională și antreprenoriat susținute de voluntarii Accenture, având ca temă integrarea pe piața muncii: „Cum aplic pentru un job?”, „Cum elaborez un CV și o scrisoare de intenție?”, „Cum mă prezint la interviu?”, „Cum identific oportunitățile de studiu și carieră?”, „Cum îmi dezvolt abilitățile necesare pentru anumite profesii sau pentru a începe și derula o afacere proprie?”.

O parte dintre echipele înscrise la programul JA de educație antreprenorială și în incubatorul de afaceri JA BizzFactory™ beneficiază de sesiuni de consultanță oferite de voluntarii Accenture pentru a-și contura și îmbunătăți ideile de business și planurile de afaceri, astfel încât să găsească cele mai bune soluții pentru o viitoare implementare.

Prin exemplele profesionale şi personale oferite, consultanții voluntari implicați în desfășurarea activităților de orientare în carieră și antreprenoriat devin un model pozitiv pentru tineri și aduc valoare adăugată procesului educațional și formării acestora.

„A fost o sesiune interactivă, deosebit de utilă pentru elevi, cu recomandări privind crearea unui CV de succes. Consider că webinarul și-a atins scopul: elevii au conștientizat că CV-ul este un document foarte important și că dacă vor să aibă succes în găsirea jobului de vis, atunci CV-ul lor trebuie să fie construit conform cerințelor locului de muncă pentru care vor aplica”, a declarat un profesor de la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău, participant la ediția din anul 2021.

„Consider că a fost o sesiune foarte utilă și interesantă. Sfaturile despre emoțiile pe care le am când interacționez cu o persoană m-au ajutat foarte mult. M-au făcut să îmi fac o idee despre cum să încep o conversație, ce ton să folosesc și ce să spun la primul meu interviu. Sunt folositoare aceste sesiuni, iar pe viitor o să particip la cât mai multe astfel de activități”, spune o elevă de la Colegiul Economic Virgil Madgearu din București.

„La Accenture, unul dintre obiectivele noastre este să aducem un impact pozitiv în comunitate și să creăm astfel un viitor echitabil pentru toată lumea. De aceea, ne bucurăm că putem fi în continuare partenerii Junior Achievement în proiectul «Abilități pentru succes în carieră și business», care oferă oportunitatea tinerilor să beneficieze de experiența colegilor noștri pentru realizarea primilor pași spre o carieră de succes, de la realizarea CV-ului până identificarea celor mai bune oportunități de dezvoltare,” a declarat Csilla Korosi, Corporate Citizenship lead la Accenture România.

Activitățile din cadrul proiectului „Abilități pentru succes în carieră și business” dezvoltă abilitățile de comunicare, prezentare, relaționare, organizare și antreprenoriat, spiritul de inovație, capacitatea de stabilire a obiectivelor și gestionare a proiectelor, flexibilitatea și adaptabilitatea.