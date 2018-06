Prefectura Suceava a comunicat că, în perioada 27 iunie-1 octombrie, la Serviciul de Permise Auto și Înmatriculări, pentru înmatriculare definitivă, transcriere și autorizare provizorie va funcționa un ghișeu la care vor avea acces, fără rezervare online prealabilă, persoanele fizice. Noul ghișeu va funcționa în timpul programului de lucru al serviciului: 08.30-16.00, în zilele de luni, marți și joi, între orele 08.30-18.30, în ziua de miercuri, și între orele 08.30-14.00 – vinerea. Prefectura a precizat că măsura a fost luată anticipînd afluxul sucevenilor din afara țării, din intervalul iulie-septembrie, dar și ținînd cont că există posibilitatea ca foarte mulți dintre ei să nu aibă rezervare. Pe de altă parte, s-a avut în vedere faptul că, la această dată, primul loc disponibil în sistemul de rezervări online pentru înmatriculare definitivă este 24 septembrie 2018.

