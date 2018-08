Miercuri pe raza localității Românești, comuna Grănicești, pe E85, s-a produs un grav accident rutier, în urma căruia au rezultat cinci persoane rănite. Potrivit ISU Suceava, trei adulți și doi minori au fost transportati la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Suceava. Una dintre persoanele adulte era în stare de inconștiență. Au intervenit echipaje ale pompierilor militari suceveni, cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD TIM, precum și 4 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

