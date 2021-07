Două mașini au fost implicate într-un accident rutier produs astăzi, în jurul orei 10.45, la Șcheia, pe DN17, la „Zidul Morții”. O singură persoană a necesitat îngrijiri medicale. La fața locului a intervenit modulul SMURD, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță B2.

