Un grav accident de circulație s-a petrecut în această dimineață în localitatea Sasca Noua când un microbuz de persoane s-a ciocnit cu o autoutilitară, informează ISU Suceava. În urma coliziunii au rezultat nouă victime. Două persoane au decedat iar șapte sunt rănite. Una dintre cele două persoane decedate este șoferul autoutilitarei, care a fost încarcerat și extras apoi de pompieri. La fața locului au intervenit modulul SMURD de la Detașamentul de pompieri Fălticeni cu o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD și șase echipaje de la Seviciul de Ambulanță Județean. S-a activat Planul Roșu de Intervenție. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava persoanele rănite au primit asistență medicală la fața locului, iar ulterior au fost transportate la spital, două la Unitatea de Primire a Urgențelor Suceava iar celelalte la spitalul din Fălticeni. Ulterior și acestea au fost transferate la Spitalul Județean Suceava.

Din primele informații, microbuzul efectua un transport neautorizat de persoane din zona Pașcani către Italia. Accidentul s-a produs după ce un cauciuc al microbuzului a explodat. Șoferul nu a mai putut controla vehiculul și a intrat pe contrasens, lovind frontal autoutilitara.