Poliția municipiului Suceava, a fost sesizată că un șofer posibil sub influența alcoolului a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, pe str. Leca Morariu.

Pe str. Leca Morariu, în zona Liceului Economic, un bărbat de 46 ani, din Suceava, în timp ce se afla la volanul autoturismului, a efectuat manevra de mers înapoi, moment în care a intrat în coliziune cu autoturismul, la volanul căruia se afla un tânăr de 24 de ani, din mun. Suceava.

Întrucât conducătorul auto de 46 ani era în stare vizibilă de ebrietate, a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 1,54 mg./l. alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”, unde i s-au prelevat două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.