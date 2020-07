Două persoane au ajuns la Unitatea de Primire a Urgențelor din Suceava în urma unui accident care a avut loc între localitățile Grănicești și Bălcăuți. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, în accident au fost implicate patru autoturisme. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating