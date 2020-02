O persoană a fost transportată la Spitalul din Suceava pentru acordarea de îngrijiri medicale, în urma ciocnirii a două mașini. Impactul s-a înregistrat astăzi, în jurul orei 11.00, la Pătrăuți. Conform ISU „Bucovina”, în cele două mașini erau patru persoane, toate conștiente și cooperante. La locul accidentului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și două autosanitare SMURD și un echipaj de la Serviciul de Ambulanță.

