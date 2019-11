Şase persoane au fost implicate în această seară într-un accident rutier cu patru maşini, produs la ieşirea din Rădăuţi spre Suceava. Victimele au fost patru adulţi şi doi copii. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, doi bărbaţi au rămas încarceraţi, fiind extraşi din maşini de echipele de intervenţie. După ce au fost evaluate medical, cei doi bărbaţi au fost transportaţi la spital. La faţa locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și două ambulanţe SMURD, cu sprijinul a două echipaje SAJ.

