Un bărbat de 43 de ani, din Baia, a fost rănit pe raza comunei, după ce în mașina lui a intrat un autoturism condus de un consătean de 20 de ani. Acesta nu a păstrat o distanță suficientă în mers. Tânărul nu consumase alcool înainte de a se urca la volan. În cauză s-a întocmit dosar penal.

