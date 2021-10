Un bărbat de 41 ani, din com. Mihălășeni, jud. Botoșani, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN 17, în afara localităţii Pojorâta, având direcţia de deplasare com. Iacobeni spre mun. Câmpulung Moldovenesc, a intrat în coliziune cu ansamblul de vehicule condus de un bărbat 44 ani, din com. Udești.

În urma impactului o pasageră în vârstă de 53 de ani din autoutilitară a decedat. De asemenea, în urma evenimentului a rezultat și vătămarea corporală ușpoară a șoferului autoutilitarei și a unui al pasager în vârstă de 52 de ani.

Ambii conducători auto au fost testaţi alcooltesc rezultatul fiind 0,00mg/l în cazul amândurora, după care li s-a recoltat o probă biologică de sânge.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunile de „uciderea din culpă” și „vătămarea din culpă”.