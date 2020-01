O persoană a fost rănită și transportată la spital, după ce o mașină a ieșit în afara părții carosabile. Accidentul s-a produs, astăzi, la Plopeni. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

