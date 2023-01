Miercuri în jurul orei 21.20, în timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Sucevița, un bărbat s-a angajat în depășirea autoturismului condus de un localnic de 50 de ani care efectua un viraj la stânga cu intenția de a intoarce vehiculul, moment în care a intrat în coliziune cu acesta.

Din evenimentul rutier a rezultat rănirea unui pasager din primul autoturism, care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care, la spital li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.