Sâmbătă noapte în timp ce conducea autoturismul pe DN 17A, în afara comunei Horodnic de Sus, pe un sector de drum în aliniament, un bărbat de 29 de ani, din municipiul Rădăuți, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat într-un șanț de pe marginea părții carosabile.

Ulterior, bărbatul a solicitat sprijinul unui conducător auto ce se deplasa în aceeași direcție de mers pentru a-l tracta din șanț, ocazie cu care, pe timpul manevrei, autoturismul condus de bărbatul de 29 de ani a fost lovit de autoturismul condus de un tânăr de 19 ani, din comuna Marginea.

În urma impactului dintre cele două autoturisme, bărbatul de 29 de ani a suferit leziuni ușoare. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ în cazul tânărului de 19 ani și de 0,31 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 29 de ani, după care, la spital, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.