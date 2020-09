Duminică după amiază un bărbat de 30 ani, din com. Ostra, în timp ce conducea motociclul pe DJ 177A, în interiorul localităţii Tarniţa, com. Ostra, având direcţia de deplasare Frasin către Broşteni, datorită neadaptării vitezei la condiţiile de drum, pe fondul conducerii sub influenţa băuturilor alcoolice şi a lipsei de experienţă în conducere a pierdut controlul asupra direcţiei, părăsind partea carosabilă, iar când a efectuat manevra de a reveni pe partea carosabilă, s-a dezechilibrat şi a căzut.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului moto, care a fost transportat la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului.

Conducătorul moto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a procedat la verificarea în baza de date a deţinătorilor de permise de conducere din România, ocazie cu care s-a stabilit faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” şi „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”.