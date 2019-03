Un camion încărcat cu materiale de construcții a fost lovit de trenul Timișoara-Iași la o trecere de nivel cu calea ferată în localitatea suceveană Liteni, însă din fericire un s-au înregistrat victime, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. Evenimentul s-a petrecut astăzi dimineață. La fața locului intervin pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare grea, una de stingere și un echipaj SMURD TIM. În sprijin a sosit și un buldoexcavator de la Primăria Liteni. Au fost evacuați inclusiv călătorii din tren și nu sunt victime. După ce cei de la Poliție vor efectua cercetările de rigoare calea ferată și cea rutieră vor fi eliberate și redate circulației.

