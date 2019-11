Un accident grav a avut loc în această noapte la ieșirea din Câmpulung Moldovenesc spre Suceava, în urma căruia doi tineri şi-au pierdut viaţa. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a transmis că în accident au fost implicate două mașini, în care se aflau cinci persoane. Într-o mașină se aflau trei persoane, dintre care un minor, toate fiind preluate de echipajele medicale.

O persoana adulta si minorul, din prima masina, au fost transportate la spital. În cea de-a doua mașină se afla o persoană încarcerată, iar a doua persoană, şoferul, a fost proiectată din mașină. Cele două persoane din această mașină se aflau în stop cardiorespirator, motiv pentru care echipele medicale au efctuat manevre de resuscitare. Din nefericire dupa efectuarea manevrelor de resuscitare, victimele inconstiente nu si-au mai revenit si a fost declarat decesul. ISU Suceava a transmis că cele două victime aveau, cu aproximaţie, 18 ani, şoferul, şi 25 de ani, tânărul rămas încarcerat în maşină.

La fața locului au intervenit modulul SMURD de la Detașamentul Câmpulung Moldovenesc, cu autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD și trei echipaje SAJ. Ulterior a sosit încă un echipaj SMURD de la Garda de Intervenție Gura Humorului.