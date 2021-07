Un grav accident rutier s-a petrecut astăzi pe raza localității Ilișești und două mașini s-au ciocnit violent. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, în accident au fost implicate trei persoane din care două în stare gravă au fost transportate la spital. Este vorba de o fată de 18 ani și un băiat de 22 de ani care sunt conștienți și cooperanți. Nu au au fost persoane încarcerate. Intervin pompierii militari cu o autospecială de stingere, una pentru descarcerare si ambulanta SMURD TIM, cu sprijinul a doua echipaje SAJ.

