Pompierii militari ai Detașamentului Suceava au intervenit în această dimineață cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj SAJ, la un accident rutier care a avut loc între două autoturisme pe raza localității Ilișești. În urma evenimentului au rezultat două femei care au suferit leziuni au fost transportate la spital.

