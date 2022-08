Un tânăr a ajuns la spital în urma unui accident care a avut loc în această dimineață în intersecția Areni din Suceava. În accident au fost implicate două autoturisme, cel al tânărului rănit și un taxi. În urma accidentului, mașina tânărului a ajuns în parcul Universității Ștefan cel Mare Suceava, unde a lovit un copac. Potrivit ISU Suceava, în urma evenimentului, un bărbat în vârstă de 19 ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere dotată cu echipament pentru descarcerare și ambulanța SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă).