Un accident grav s-a petrecut în această seară în municipiul Suceava, în zona Bebelușul când un pieton a fost prins sub o mașină. ”Se pare ca pietonul a fost lovit de un autoturism, iar apoi a ricosat sub o mașină parcată. De acolo a fost extras de cetățeni și preluat de un echipaj SAJ, care l-a transportat la spital”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. Martorii spun că pietonul a traversat neregulamentar, mai jos cu 50 de metri mai jos de trecerea de pietoni.

