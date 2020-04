O persoană a ajuns la spital în urma unui accident grav care a avut loc în această dimineaţă pe DN 17, pe raza localităţii Păltinoasa. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă Suceava, accidentul a avut loc între un autotren şi un autoturism. Potrivit sursei citate, şoferul autoturismului a rămas încarcerat si a fost extras de către pompierii militari. La faţa locului au intervenit modulul SMURD, cu o autospecială cu accesorii pentru descarcerare şi o ambulanţă de la Garda de Intervenție Gura Humorului, cu sprijinul unui echipaj SAJ. Persoana rănită este în stare de semiconștienţă și a fost transportată la spital.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating