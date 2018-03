Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui grav accident care a avut loc astăzi la Doroteia, în orașul Frasin. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava în accident au fost implicate trei autoturisme, două persoane fiind rănite. Una dintre cele două persoane a rămas încarcerată în mașină, fiind inconșitentă. Este vorba despre un bărbat pe care salvatorii ajunși la fața locului au reușit să-l scoată din mașină pentru a fi resuscitat. Din nefericire bărbatul nu a răspuns la manevrele de resuscitare, iar cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean au declarat decesul. Cea de-a doua persoană, o femeie era conștientă și a fost transportată la spital de un echipaj SMURD. La locul accidentului au intervenit modulul SMURD de la Garda de Intervenție Gura Humorului, cu o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

