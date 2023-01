Un accident grav a avut loc în această dimineață în comuna Dumbrăveni, pe DN 29 – E 58. Este vorba despre o coliziune frontală între două autoturisme din care au rezultat trei victime. Două dintre, ambele femei, au rămas încarcerate. La fața locului intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD B2 cu sprijinul a două echipaje SAJ. Cele două femei au fost extrase din autovehicule și predate ambulanțelor trimise la fața locului. Acestea sunt conștiente și au diferite leziuni și traumatisme. Cea de-a treia victimă este monitorizată la fața locului de către un echipaj SAJ.

