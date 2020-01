Un accident grav a avut loc in aceasta seara la Grănicești între un autotren, o autoutilitară și o mașină. In accident au fost implicate cinci persoane, dintre care două au necesitat ingrijiri medicale. Una dintre persoanele implicate a ramas incarcerata, fiind extrasa in siguranta de echipele de interventie si predata echipajelor medicale, fiind constienta si cooperabila. La spital au fost transporate doua femei. Una dintre acestea a refuzat initial sa mearga la spital. La fata locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ.