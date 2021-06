Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a transmis că în această dimineață a avut loc un accident grav în care au fost implicate două microbuze pentru transport persoane și un autoturism. Accidentul a avut loc la o trecere la nivel de cale ferată din orașul Gura Humorului. ISU Suceava a transmis că în accident au fost implicate 15 persoane, fiind activat planul roșu de intervenție. Toate persoane implicate sunt conștiente și cooperante. Din cele 15 persoane implicate, șapte necesită îngrijiri medicale. La fața locului intervin pompierii cu o autospecială pentru descarcerare, 4 ambulante SMURD, 1 ATPVM și două echipaje SAJ. La spital au fost transportate șapte femei, care sunt tabile, conștiente și cooperante.

