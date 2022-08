Două persoane au ajuns la spital în urma unui accident grav care a avut loc în această dimineață în Plopeni, orașul Salcea. Potrivit ISU Suceava, în urma accidentului au rezultat două persoane rănite, dintre care, una a rămas încarcerată. Ambele persoane erau conștiente și cooperante. La fața locului s-a intervenit cu o autospecială pentru descarcerare și trei ambulanțe. Persoana încarcerată a fost extrasa iar ambele victime au fost transportate la spital

În accident a mai fost implicată o a treia persoană, fără traume, aceasta refuzând transportul la spital.

ISU Suceava a informat că înainte de sosirea echipajelor, primul care a gestionat situația la locul accidentului rutier a fost plutonierul adjutant Cristian Iavni, de la Detașamentul de Pompieri Suceava, care era ieșit din tura de 24 de ore și se deplasa către domiciliu.

„Acesta a acordat primul ajutor medical victimelor și a stabilizat mașina care se afla pe carosabil, și în care se aflau cele două persoane rănite, pentru a nu ajunge în șanțul de pe marginea carosabilului. Ulterior, la sosirea echipajelor, a ajutat la balizarea zonei de intervenție și la celelalte operațiuni specifice ale pompierilor militari. Îl felicităm pentru implicare și pentru spiritul de salvator de care a dat dovadă, prin intervenția sa contribuind la acordarea primelor îngrijiri cu rapiditate persoanelor implicate în accident, știut fiind faptul că, în aceste situații, fiecare secundă contează”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată.