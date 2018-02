Un accident rutier grav s-a petrecut duminică dimineață pe raza localității Stroiești. Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile, după care a lovit un cap de pod, pe DN17. Modulul SMURD al Detașamentului de Pompieri Suceava, cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, a intervenit la fața locului, unde șoferul mașinii era încarcerat.

Pompierii militari au decopertat autovehiculul, cu accesoriile specifice, și au extras victima, conștientă, dar cu multiple traumatisme.Bărbatul a fost predat echipajului de la Serviciul de Ambulanță Județean, care după stabilizare, l-a transportat la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Suceava.