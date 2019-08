Un bărbat de 61 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina în gardul unei locuințe. Tragicul accident s-a petrecut în această seară pe raza localității Negostina. ”Șoferul un bărbat în vârstă de 61 de ani a rămas încarcerat. A fost extras însă era în stare de inconștientă. I s-au aplicat manevre de resuscitare însă din nefericire s-a declarat decesul”, a informat șeful ISU Suceava, Alin Găleată.

”Vehiculul prezinta urme minime de impact. Avand in vedere trecutul medical al soferului de 61 de ani se contureaza tot mai clar un deces din cauza medicala. Se va stabili la necropsie”, a declarat la rându-i purtătorul de cuvânt al Poliției Județene, Ionuț Epureanu.