Un tânăr de 19 ani, din com. Baia, a condus autoturismul pe D.J 209H, din direcția Fălticeni către Baia, iar la intersecția cu D.N2E, în afara loc. Baia, a pătruns în intersecție fără a acorda prioritate de trecere autoturismului condus de un bărbat de 31 de ani care circula regulamentar pe D.N 2E, pe relația Cornu Luncii – Spătărești, intrând în coliziune cu acesta. După impact, autoturismul condus de bărbatul de 31 de ani a fost proiectat în autoturismul condus de un bărbat de 50 ani, din com. Rădășeni, care era oprit pe D.J 209 H, pe sensul de mers Baia – Fălticeni, pentru a acorda prioritate de trecere vehiculelor care aveau acest drept.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto de 31 de ani dar și a soției sale de 30 de ani și a fiului minor de 4 ani, pasageri în autoturism.

În cauză s-a întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”vătămare corporală din culpă”.