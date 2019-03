Un accident rutier s-a produs, în această dimineață, pe DN 17, în Pasul Mestecăniș, pe raza județului Suceava. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a transmis că din primele informații coliziunea a avut loc între un TIR și un autoturism, cauza probabilă fiind pătrunderea pe contrasens a unuia dintre autovehicule. „Nu sunt victime, se circulă pe un sens, carosabilul este umed, fără precipitații, iar temperatura aerului este de +1 grad. La locul accidentului sunt prezente echipele DRDP Iași, care asigură curățarea carosabilului”, se arată într-o informare a DRDP Iași.

